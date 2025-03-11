Сазонова (Сазонова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1958
Дата смерти11.03.2025
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
ст. Мелиховская, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Убиенных Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Рождение ребёнка
01.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Убиенных Андрей
Смерть
11.03.2025
ст. Мелиховская, Ростовская обл.
Причина смерти: Воспаление лёгких?