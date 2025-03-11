Сазонова (Сазонова) Людмила 07.07.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Сазонова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1958

Дата смерти

11.03.2025

Пол

Женский

Отец

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Мать

1932 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сазонова (Попова) Татьяна Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
ст. Мелиховская, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Убиенных Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Рождение ребёнка
01.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Убиенных Андрей

Смерть
11.03.2025
ст. Мелиховская, Ростовская обл.
Причина смерти: Воспаление лёгких?

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