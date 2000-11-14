Сазонова (Попова) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Попова) Татьяна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1932

Дата смерти

14.11.2000

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1932

Отец: Попов Ефим Стефанович

Мать: Попова (Болдырева) Анна Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2000

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