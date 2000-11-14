Сазонова (Попова) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1932
Дата смерти14.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2000