Багаев Самсон Софонеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаев Самсон Софонеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1677 по 1680

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1677 по 1680

Отец: Багаев Софон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1697 и 1699

Сын: Багаев Филипп Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1698 и 1710

Дочь: Ишимова Макрида Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1716

Сын: Багаев Андрей Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1755
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