Багаев Самсон Софонеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1677 по 1680
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1677 по 1680
Отец: Багаев Софон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1697 и 1699
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1698 и 1710
Дочь: Ишимова Макрида Самсоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1716
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1755