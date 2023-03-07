Ишимова (Багаева) Макрида Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова (Багаева) Макрида Самсоновна

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Место рождения

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1698 и 1710

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Отец

С 1677 по 1680 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1705 и 1716 г.р.

Дети

Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1698 и 1710

Отец: Багаев Самсон Софонеевич

Мать: не указана

Самсончики, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Ишимов Осип Иванович

Отец ребёнка: Ишимов Иван Федотович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Иван Федотович

Место жительства
Неизвестно
Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1763
ЦГАКО 1373-1-82 (РС 1782)
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