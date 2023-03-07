Ишимова (Багаева) Макрида Самсоновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1698 и 1710
Дата смерти1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1698 и 1710
Отец: Багаев Самсон Софонеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Ишимов Осип Иванович
Отец ребёнка: Ишимов Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1763
ЦГАКО 1373-1-82 (РС 1782)