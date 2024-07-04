Мурзин Михаил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Мурзин Герасимъ Гаврилов
Мать: Мурзина Анна Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мурзина Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Агриппина
Рождение ребёнка
23.03.1855
Дочь: Мурзина Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Мурзина Агриппина
Смерть
Неизвестно