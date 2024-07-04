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Мурзин Михаил Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мурзин Герасимъ Гаврилов

Мать: Мурзина Анна Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Савва Михайлович

Мать ребёнка: Мурзина Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Агриппина

Рождение ребёнка
23.03.1855

Дочь: Мурзина Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Мурзина Агриппина

Смерть
Неизвестно

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