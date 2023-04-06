Попова (Глущенко) Домникия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Глущенко) Домникия Марковна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1888

Отец: Глущенко Марк Иванович

Мать: Глущенко Варвара Петровна

Бракосочетание
13.01.1908

Муж: Попов Иван Миронович

Рождение ребёнка
25.07.1908

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Миронович

Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Миронович

Рождение ребёнка
26.01.1915

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Миронович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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