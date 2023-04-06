Попова (Глущенко) Домникия Марковна
Место рождения
Дата рождения02.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1888
Отец: Глущенко Марк Иванович
Бракосочетание
13.01.1908
Муж: Попов Иван Миронович
Рождение ребёнка
25.07.1908
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Миронович
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Миронович
Рождение ребёнка
26.01.1915
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно