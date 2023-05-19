Попов Иван Миронович
Место рождения
Дата рождения16.08.1884
Дата смерти10.09.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884
Отец: Попов Мирон Петрович
Бракосочетание
13.01.1908
Жена: Попова Домникия Марковна
Рождение ребёнка
25.07.1908
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Домникия Марковна
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Попова Домникия Марковна
Рождение ребёнка
26.01.1915
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попова Домникия Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1921
Причина смерти: туберкулез