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Попов Иван Миронович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.08.1884

Дата смерти

10.09.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884

Отец: Попов Мирон Петрович

Мать: Попова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
13.01.1908

Жена: Попова Домникия Марковна

Рождение ребёнка
25.07.1908

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова Домникия Марковна

Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Попова Домникия Марковна

Рождение ребёнка
26.01.1915

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попова Домникия Марковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1921
Причина смерти: туберкулез
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