Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Емельян Петрович
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Петр Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федотов
Смерть
Неизвестно