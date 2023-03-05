Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Емельян Петрович

Отец ребёнка: Петр Федотов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Федотов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Петр Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федотов

Смерть
Неизвестно
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