Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Петр Федотов

Мать: Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
26.10.1849 ст.

Сын: Акиндин Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ананьев

Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1854 ст.

Дочь: Стефанида Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Ананьев

Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Ананьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Ананьев

Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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