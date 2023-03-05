Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Петр Федотов
Мать: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
26.10.1849 ст.
Сын: Акиндин Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Ананьев
Рождение ребёнка
08.11.1854 ст.
Дочь: Стефанида Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Ананьев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Ананьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Ананьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно