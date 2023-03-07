Чувашев Аника Денисов
Место рождения
Дата рождения1650
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Чувашев Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Чувашев Петр Аникин
Мать ребёнка: Чувашева Настасья
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Чувашева Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашев Яков Аникин
Мать ребёнка: Чувашева Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Настасья
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
1725