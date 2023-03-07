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Чувашев Аника Денисов

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Место рождения

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1650

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Чувашев Денис

Мать: не указана

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Чувашев Петр Аникин

Мать ребёнка: Чувашева Настасья

Алтынской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1700

Сын: Чувашев Нифант Аникин

Мать ребёнка: Чувашева Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Яков Аникин

Мать ребёнка: Чувашева Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Настасья

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
1725
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