Малыгин Григорий Платонов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти08.10.1892
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Малыгин Платон Николаевич
Мать: Малыгина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
18.02.1882
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1892
Причина смерти: рак сердца