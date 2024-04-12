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Малыгин Григорий Платонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

08.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Малыгин Платон Николаевич

Мать: Малыгина Анна Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1882

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Агрипена Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.10.1892
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: рак сердца
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