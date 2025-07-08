Гросвенор Джеральд Кэвендиш
мужской, родился 22.12.1951, город Ома, графство Тирон, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
умер 09.08.2016, Престон
Супруги
Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша08.05.1959 г.р.
Дети
Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина20.12.1979 г.р.
Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза04.11.1981 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
22.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
город Ома, графство Тирон, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Бракосочетание
07.10.1978
Рождение ребёнка
20.12.1979
Дочь: Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина
Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша
Рождение ребёнка
04.11.1981
Дочь: Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза
Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша
поместье Итон-Холл, Чешир, Северо - Западная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рождение ребёнка
12.10.1992
Дочь: Робертс (Гросвенор) Виола Джорджина
Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша
Рождение ребёнка
29.01.1999
Сын: Гросвенор Хью (Хью Ричард Луи)
Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша
Смерть
09.08.2016