Гросвенор Джеральд Кэвендиш 22.12.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гросвенор Джеральд Кэвендиш

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.12.1951, город Ома, графство Тирон, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

умер 09.08.2016, Престон

Супруги
Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша08.05.1959 г.р.
Дети
Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина20.12.1979 г.р.
Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза04.11.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

город Ома, графство Тирон, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Бракосочетание
07.10.1978

Жена: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша

Рождение ребёнка
20.12.1979

Дочь: Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина

Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша

Рождение ребёнка
04.11.1981

Дочь: Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза

Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша

поместье Итон-Холл, Чешир, Северо - Западная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Рождение ребёнка
12.10.1992

Дочь: Робертс (Гросвенор) Виола Джорджина

Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша

Рождение ребёнка
29.01.1999

Сын: Гросвенор Хью (Хью Ричард Луи)

Мать ребёнка: Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша

Смерть
09.08.2016

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