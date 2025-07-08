Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша 08.05.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.05.1959, Лондон

Мать
Кеннард (Уэрнер) Джорджина17.10.1919 г.р.
Отец
Филлипс Гарольд Педро Джозеф06.11.1909 г.р.
Супруги
Гросвенор Джеральд Кэвендиш22.12.1951 г.р.
Дети
Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина20.12.1979 г.р.
Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза04.11.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1959

Отец: Филлипс Гарольд Педро Джозеф

Мать: Кеннард (Уэрнер) Джорджина

Бракосочетание
07.10.1978

Муж: Гросвенор Джеральд Кэвендиш

Рождение ребёнка
20.12.1979

Дочь: Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина

Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш

Рождение ребёнка
04.11.1981

Дочь: Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза

Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш

поместье Итон-Холл, Чешир, Северо - Западная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Рождение ребёнка
12.10.1992

Дочь: Робертс (Гросвенор) Виола Джорджина

Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш

Рождение ребёнка
29.01.1999

Сын: Гросвенор Хью (Хью Ричард Луи)

Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш

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