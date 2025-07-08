Гросвенор (Филлипс) Наталия Эйша
женский, родилась 08.05.1959, Лондон
МатьКеннард (Уэрнер) Джорджина17.10.1919 г.р.
ОтецФиллипс Гарольд Педро Джозеф06.11.1909 г.р.
Супруги
Гросвенор Джеральд Кэвендиш22.12.1951 г.р.
Дети
Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина20.12.1979 г.р.
Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза04.11.1981 г.р.Показать еще 2
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Рождение
08.05.1959
Бракосочетание
07.10.1978
Рождение ребёнка
20.12.1979
Дочь: Ван Катсем (Гросвенор) Тамара Екатерина
Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш
Рождение ребёнка
04.11.1981
Дочь: Сноу (Гросвенор) Эдвина Луиза
Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш
поместье Итон-Холл, Чешир, Северо - Западная Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рождение ребёнка
12.10.1992
Дочь: Робертс (Гросвенор) Виола Джорджина
Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш
Рождение ребёнка
29.01.1999
Сын: Гросвенор Хью (Хью Ричард Луи)
Отец ребёнка: Гросвенор Джеральд Кэвендиш