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Конькова Матрена Тихонова

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Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

25.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1887

Отец: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич

Мать: Тихонова Меланья Романова

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1904

Муж: Коньков Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1906

Сын: Коньков Василий Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1907

Дочь: Томбасова Мария Конькова

Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.12.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1913

Сын: Коньков Иван Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Коньков Николай Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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