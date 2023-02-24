Конькова Матрена Тихонова
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения25.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1887
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович
Бракосочетание
23.?.1904
Рождение ребёнка
26.02.1906
Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1907
Дочь: Томбасова Мария Конькова
Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1913
Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1914
Отец ребёнка: Коньков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно