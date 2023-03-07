Томбасова Мария Конькова
Место рождения
Дата рождения25.03.1907
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907
Отец: Коньков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Аргуткина Галина Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Томбасов Виктор Ксенофонтович
Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Томбасов Геннадий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович
Село Барановка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
Город Тольятти , Самарская область , Россия