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Томбасова Мария Конькова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.03.1907

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907

Отец: Коньков Иван Иванович

Мать: Конькова Матрена Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Аргуткина Галина Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Томбасов Виктор Ксенофонтович

Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Томбасов Геннадий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Томбасов Ксенофонт Иванович

Село Барановка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Ксенофонт Иванович

Смерть
1997
Город Тольятти , Самарская область , Россия
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