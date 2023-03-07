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Татьяна Захарова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856

Отец: Захарий

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
1875

Муж: Корнилий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Иван Корнеев

Отец ребёнка: Корнилий Михайлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Антон Корнеев

Отец ребёнка: Корнилий Михайлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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