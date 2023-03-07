Татьяна Захарова
Место рождения
Дата рождения26.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1875
Муж: Корнилий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Иван Корнеев
Отец ребёнка: Корнилий Михайлов
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Антон Корнеев
Отец ребёнка: Корнилий Михайлов
Смерть
Неизвестно