Шишкова (Толстая) Вера Петровна
женский, родилась 02.08.1776
умерла 09.07.1798, Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
ОтецТолстой Пётр Андреевич20.07.1846 г.р.
Супруги
Шишков Дмитрий Семёнович1761 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1776
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишков Дмитрий Семёнович
Бракосочетание
22.04.1795
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.07.1798
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область