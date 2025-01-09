Шишкова (Толстая) Вера Петровна 02.08.1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Шишкова (Толстая) Вера Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.08.1776

умерла 09.07.1798, Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Мать
Толстая (Барбот Де Марни Де Женевьев) Елизавета Егоровна1750 г.р.
Отец
Толстой Пётр Андреевич20.07.1846 г.р.
Супруги
Шишков Дмитрий Семёнович1761 г.р.
Дети
Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна1794 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1776

Отец: Толстой Пётр Андреевич

Мать: Толстая (Барбот Де Марни Де Женевьев) Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишков Дмитрий Семёнович

Бракосочетание
22.04.1795

Муж: Шишков Дмитрий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 111. Дело 118. с. 42.

Смерть
09.07.1798
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

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