Колушовъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Колушовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сусева Алена Матвеева
Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Колушовъ Григорий
Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Колушовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колушова Анна Иванова