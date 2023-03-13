Колушовъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колушовъ Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Колушовъ Гаврила

Мать: Колушова Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сусева Алена Матвеева

Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Колушовъ Григорий

Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Колушовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Колушова Анна Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колушова Анна Иванова

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