Лешина (Кувшинова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кувшиновъ Клюшинъ Фаддей
Мать: Кувшинова Анна
Бракосочетание
02.02.1813
Муж: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.03.1816
Сын: Лешинъ Василий
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.05.1818
Сын: Лешинъ Иванъ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.11.1821
Сын: Лешинъ Иванъ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лешинъ Семенъ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лешинъ Фролъ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лешинъ Федоръ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шерстнева Елена
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.05.1836
Дочь: Спигина Лукерья
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ