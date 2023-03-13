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Лешина (Кувшинова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кувшиновъ Клюшинъ Фаддей

Мать: Кувшинова Анна

Бракосочетание
02.02.1813

Муж: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1816

Сын: Лешинъ Василий

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1818

Сын: Лешинъ Иванъ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1821

Сын: Лешинъ Иванъ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Лешинъ Семенъ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лешинъ Фролъ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лешинъ Федоръ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шерстнева Елена

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1836

Дочь: Спигина Лукерья

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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