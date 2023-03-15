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Fusiecki Zbigniew

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1902

Дата смерти

11.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1902

Отец: Fusiecki Wiktor Jan

Мать: Fusiecka Maria

Бракосочетание
05.12.1929

Жена: Fusiecka Julia Justyna

Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Fusiecka Julia Justyna

Turek
Рождение ребёнка
22.12.1931

Сын: Fusiecki Mieczysław

Мать ребёнка: Fusiecka Julia Justyna

Turek
Смерть
11.12.1941
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