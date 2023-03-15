Fusiecki Zbigniew
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1902
Дата смерти11.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1902
Отец: Fusiecki Wiktor Jan
Мать: Fusiecka Maria
Бракосочетание
05.12.1929
Жена: Fusiecka Julia Justyna
Рождение ребёнка
30.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Fusiecka Julia Justyna
Turek
Рождение ребёнка
22.12.1931
Сын: Fusiecki Mieczysław
Мать ребёнка: Fusiecka Julia Justyna
Turek
Смерть
11.12.1941