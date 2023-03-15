Fusiecka (Smorawińska) Julia Justyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFusiecka (Smorawińska) Julia Justyna

Fusiecka (Smorawińska) Julia Justyna

avatar

Место рождения

Kalisz, Wielkopolskie, Polska

Дата рождения

20.02.1896

Дата смерти

31.12.1966

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896

Отец: Smorawiński Jan

Мать: Smorawińska Maryanna (Maria)

Kalisz, Wielkopolskie, Polska
Бракосочетание
05.12.1929

Муж: Fusiecki Zbigniew

Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Fusiecki Zbigniew

Turek
Рождение ребёнка
22.12.1931

Сын: Fusiecki Mieczysław

Отец ребёнка: Fusiecki Zbigniew

Turek
Смерть
31.12.1966
Cmentarz Parafialny(Stary) W Turku, Turek, Wielkopolskie / Greater Poland Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Cmentarz Parafialny(Stary) W Turku, Turek, Wielkopolskie / Greater Poland Voivodeship, Poland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close