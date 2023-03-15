Fusiecka (Smorawińska) Julia Justyna
Место рожденияKalisz, Wielkopolskie, Polska
Дата рождения20.02.1896
Дата смерти31.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896
Отец: Smorawiński Jan
Kalisz, Wielkopolskie, Polska
Бракосочетание
05.12.1929
Муж: Fusiecki Zbigniew
Рождение ребёнка
30.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Fusiecki Zbigniew
Turek
Рождение ребёнка
22.12.1931
Сын: Fusiecki Mieczysław
Отец ребёнка: Fusiecki Zbigniew
Turek
Смерть
31.12.1966
Cmentarz Parafialny(Stary) W Turku, Turek, Wielkopolskie / Greater Poland Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Cmentarz Parafialny(Stary) W Turku, Turek, Wielkopolskie / Greater Poland Voivodeship, Poland