Логуновская Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логуновская Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1946

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1946

Отец: Логуновский Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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