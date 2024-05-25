Логуновская Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1946
Отец: Логуновский Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан