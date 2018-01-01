посёлок городского типа Семёновка, посёлок городского типа Семёновка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Семёновка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4360Семеновка, мест. вл.при пруде Кривой Руде.2325133384428Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Семеновка, с. Фощовка и Аврамовка, д. Енькова-Каплица с 5 хут.39Ив. Родзянко с братом933297

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Семеновская волость
1074. Семеновка, местечко бывшее владельческое, при речке Кривой Руде, дворов 136, жителей 757, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, по Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Семеновская волость
1.0Семеновка местечкоСеменовское крестьян собственников221561973465605031063

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Семеновская волость
местечко Семеновка
Полтавская губерния, Хорольский уезд
местечко Семеновка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19279Семенівкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н СеменівськийСеменівська селищна об'єднана територіальна громада
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