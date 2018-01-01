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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4360Семеновка, мест. вл.при пруде Кривой Руде.2325133384428Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Семеновка, с. Фощовка и Аврамовка, д. Енькова-Каплица с 5 хут.39Ив. Родзянко с братом933—297
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1074. Семеновка, местечко бывшее владельческое, при речке Кривой Руде, дворов 136, жителей 757, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, по Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Семеновка местечкоСеменовское крестьян собственников—22156197—3465605031063
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Семеновка
местечко Семеновка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19279Семенівкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н СеменівськийСеменівська селищна об'єднана територіальна громада