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Денисов Афанасий Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Денисов Никифор Михайлов

Мать: Синицына Матрена Данилова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Денисов Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
07.05.1838

Сын: Денисов Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Афанасьева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Смерть
Неизвестно

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