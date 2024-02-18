Денисов Афанасий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Денисов Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
07.05.1838
Сын: Денисов Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Смерть
Неизвестно