Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1809
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Денисов Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
07.05.1838
Сын: Денисов Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров