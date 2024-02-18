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Параскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1809
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Денисов Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

Рождение ребёнка
07.05.1838

Сын: Денисов Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Денисов Афанасий Никифоров

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