Капнист (Стенбок-Фермор) Надежда Алексеевна
женский, родилась 01.04.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 15.06.1947, Лозанна
ОтецСтенбок-Фермор Алексей Александрович03.09.1835 г.р.
МатьСтенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна1839 г.р.
Супруги
Капнист Пётр Алексеевич27.08.1839 г.р.
Дети
Капнист Мария Петровна04.06.1888 г.р.
Кантакузен (Капнист) Маргарита Петровна10.12.1891 г.р.
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Участники
Место
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Рождение
01.04.1864
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.07.1887
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1888
Дочь: Капнист Мария Петровна
Отец ребёнка: Капнист Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
10.12.1891
Дочь: Кантакузен (Капнист) Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Капнист Пётр Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.06.1947