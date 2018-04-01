Капнист (Стенбок-Фермор) Надежда Алексеевна 01.04.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капнист (Стенбок-Фермор) Надежда Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.04.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 15.06.1947, Лозанна

Отец
Стенбок-Фермор Алексей Александрович03.09.1835 г.р.
Мать
Стенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна1839 г.р.
Супруги
Капнист Пётр Алексеевич27.08.1839 г.р.
Дети
Капнист Мария Петровна04.06.1888 г.р.
Кантакузен (Капнист) Маргарита Петровна10.12.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1864

Отец: Стенбок-Фермор Алексей Александрович

Мать: Стенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
08.07.1887

Муж: Капнист Пётр Алексеевич

Петергоф, Петергофский уезд

Рождение ребёнка
04.06.1888

Дочь: Капнист Мария Петровна

Отец ребёнка: Капнист Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
10.12.1891

Дочь: Кантакузен (Капнист) Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Капнист Пётр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
15.06.1947

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