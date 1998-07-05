Колченко (Глушко) Зоя Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колченко (Глушко) Зоя Максимовна

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Место рождения

Киргизия, Орловка

Дата рождения

Около 12.11.1928

Дата смерти

05.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.11.1928

Отец: Глушко Максим Алексеевич

Мать: Глушко Мелания Петровна

Киргизия, Орловка
Рождение ребёнка
10.03.1951

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Колченко Виктор Николаевич

Киргизия
Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Колченко Александр Викторович

Отец ребёнка: Колченко Виктор Николаевич

Смерть
05.07.1998
Быстровка, Киргизская ССР
Похороны
Неизвестно
Орловка, Кыргызстан
похоронена рядом со своими родителями и сестрой Екатериной Максимовной
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