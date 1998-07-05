Колченко (Глушко) Зоя Максимовна
Место рожденияКиргизия, Орловка
Дата рожденияОколо 12.11.1928
Дата смерти05.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 12.11.1928
Отец: Глушко Максим Алексеевич
Мать: Глушко Мелания Петровна
Киргизия, Орловка
Рождение ребёнка
10.03.1951
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Колченко Виктор Николаевич
Киргизия
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Колченко Александр Викторович
Отец ребёнка: Колченко Виктор Николаевич
Смерть
05.07.1998
Быстровка, Киргизская ССР
Похороны
Неизвестно
Орловка, Кыргызстан
похоронена рядом со своими родителями и сестрой Екатериной Максимовной