Глушко (Бублиевская) Мелания Петровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1891
Дата смерти19.05.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891
Отец: Бублиевский Пётр Моисеевич
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Полина Максимовна
Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич
Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
30.11.1926
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Около 12.11.1928
Дочь: Колченко Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич
Киргизия, Орловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушко Григорий Максимович
Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
пгт. Орловка, ул. Ленина, 25
Смерть
19.05.1981
Орловка, Кыргызстан
Причина смерти: Лёгочно-сердечная недостаточность