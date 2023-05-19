Глушко (Бублиевская) Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко (Бублиевская) Мелания Петровна

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Место рождения

Остаповка, Полтавська область

Дата рождения

13.01.1891

Дата смерти

19.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891

Отец: Бублиевский Пётр Моисеевич

Мать: Дарья Ивановна

Остаповка, Полтавська область
Бракосочетание
1913

Муж: Глушко Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Полина Максимовна

Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич

Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
30.11.1926

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Около 12.11.1928

Дочь: Колченко Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич

Киргизия, Орловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушко Иван Максимович

Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушко Григорий Максимович

Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Глушко Максим Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
пгт. Орловка, ул. Ленина, 25
Смерть
19.05.1981
Орловка, Кыргызстан
Причина смерти: Лёгочно-сердечная недостаточность
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