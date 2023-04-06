Chościak-Popiel (Wańkowicz) Irena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chościak-Popiel (Wańkowicz) Irena

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

20.06.1917

Дата смерти

07.07.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Chościak-Popiel Stanislaw Kazimierz

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chościak-Popiel Stanislaw Kazimierz

Смерть
07.07.1991
Gembloux, Belgia
Похороны
Неизвестно
Be-5030 Gembloux, Gembloux, Wallonie, Belgium
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