Chościak-Popiel (Wańkowicz) Irena
Место рождения
Дата рождения20.06.1917
Дата смерти07.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Chościak-Popiel Stanislaw Kazimierz
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1991
Gembloux, Belgia
Похороны
Неизвестно
Be-5030 Gembloux, Gembloux, Wallonie, Belgium