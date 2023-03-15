Chościak-Popiel Stanislaw Kazimierz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chościak-Popiel Stanislaw Kazimierz

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Место рождения

Kurozwęki, świętokrzyskie, Polska

Дата рождения

18.10.1910

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910

Отец: Chościak-Popiel H. Sulima Paweł

Мать: Chościak-Popiel H. Sulima Maria Józefa

Kurozwęki, świętokrzyskie, Polska
Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Chościak-Popiel Irena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Chościak-Popiel Irena

Смерть
1981
Brussels, Belgium
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