Chościak-Popiel Stanislaw Kazimierz
Место рожденияKurozwęki, świętokrzyskie, Polska
Дата рождения18.10.1910
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910
Kurozwęki, świętokrzyskie, Polska
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Chościak-Popiel Irena
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Chościak-Popiel Irena
Смерть
1981
Brussels, Belgium