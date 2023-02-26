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Никита Ефремов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Ефрем Семёнов

Мать: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
18.02.1831

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Цурково
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
15.04.1844

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Агафия Стефанова

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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