Никита Ефремов
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Ефрем Семёнов
Мать: ?
д.Цурково
Рождение ребёнка
18.02.1831
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Цурково
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1844
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Агафия Стефанова
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно