Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1831

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефремов

д.Цурково
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефремов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Ефремов

Смерть
Неизвестно
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