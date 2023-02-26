Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1831
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефремов
д.Цурково
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Ефремов
Смерть
Неизвестно