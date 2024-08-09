Артемьев Яков Андреевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьев Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Андрей Артемьевич

Мать: Марфа Степановна

Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1867 ст.

Жена: Анна Ивановна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.09.1869 ст.

Дочь: Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
18.07.1881 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Степана Васильевича и Ульяны Ивановны Коптилиных сын Илья
Восприемник
12.11.1881 ст.
Егора Трофимовича и Дарьи Евсеевны Сауровых сын Иван
Восприемник
27.12.1882 ст.
Ивана Петровича и Татьяны Тимофеевны Аляпиных сын Степан
Восприемник
09.01.1883 ст.
Егора Трофимовича и Дарьи Евсеевны Сауровых сын Егор
Восприемник
22.06.1886 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Андрея Федоровича и Пелагеи Ильиничны Желтяковых сын Петр
Смерть
Неизвестно

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