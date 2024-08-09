Артемьев Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Андрей Артемьевич
Мать: Марфа Степановна
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1867 ст.
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1869 ст.
Дочь: Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Восприемник
18.07.1881 ст.
Степана Васильевича и Ульяны Ивановны Коптилиных сын Илья
Восприемник
12.11.1881 ст.
Егора Трофимовича и Дарьи Евсеевны Сауровых сын Иван
Восприемник
27.12.1882 ст.
Ивана Петровича и Татьяны Тимофеевны Аляпиных сын Степан
Восприемник
09.01.1883 ст.
Егора Трофимовича и Дарьи Евсеевны Сауровых сын Егор
Восприемник
22.06.1886 ст.
Андрея Федоровича и Пелагеи Ильиничны Желтяковых сын Петр
Смерть
Неизвестно