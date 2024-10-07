Старцева (Буртасова) Анна Финогеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1861
Отец: Буртасов Финоген Евтеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1882 ст.
Александра Петрова Старцева сын Пётр Александрович 21 год Финогена Евтеева Буртасова дочь Анна Финогеновна 21 год
Рождение ребёнка
18.08.1889 ст.
Дочь: Старцева Васса Петровна
Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Дочь: Старцева Феона Петровна
Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
22.01.1898 ст.
Сын: Старцев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
29.10.1902 ст.
Сын: Старцев Терентий Петрович
Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.
Дочь: Старцева Акилина Петровна
Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович
Смерть
Неизвестно