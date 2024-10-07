Старцева (Буртасова) Анна Финогеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Буртасова) Анна Финогеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Буртасов Финоген Евтеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1882 ст.

Муж: Старцев Пётр Александрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Александра Петрова Старцева сын Пётр Александрович 21 год Финогена Евтеева Буртасова дочь Анна Финогеновна 21 год
Рождение ребёнка
18.08.1889 ст.

Дочь: Старцева Васса Петровна

Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Дочь: Старцева Феона Петровна

Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.01.1898 ст.

Сын: Старцев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.10.1902 ст.

Сын: Старцев Терентий Петрович

Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.

Дочь: Старцева Акилина Петровна

Отец ребёнка: Старцев Пётр Александрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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