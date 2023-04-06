Пушкарева (Мосина) Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Мосина) Фекла Михайловна

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Место рождения

Любень, Одоевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Любень, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1911 ст.

Дочь: (пушкарева Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1913 ст.

Сын: Пушкарев Феодор Павлович

Отец ребёнка: Пушкарев Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.

Дочь: (пушкарева Анна Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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