Пушкарева (Мосина) Фекла Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1911 ст.
Дочь: (пушкарева Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Пушкарев Павел Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.
Дочь: (пушкарева Анна Павловна
Отец ребёнка: Пушкарев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно