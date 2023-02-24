Шестаев Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаев Петр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шестаев Ефим Васильевич

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шестаев Ефим Петрович

Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шестаев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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