Шестаев Петр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Шестаев Ефим Васильевич
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Лукерья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Емельяновна
Смерть
Неизвестно