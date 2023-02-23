Лукерья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шестаев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шестаев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаев Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно
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