Лукерья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Шестаев Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно