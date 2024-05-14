Гречина София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1906
Дата смерти18.08.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906
Отец: Ион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1934
Дочь: Шакина Нина Романовна
Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1935
Дочь: Шакина Александра Романовна
Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1936
Сын: Шакин Иван Романович
Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.1947
Дочь: Шакина Валентина Романовна
Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович
Смерть
18.08.1994