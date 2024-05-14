Гречина София Петровна 27.09.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гречина София Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1906

Дата смерти

18.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906

Отец: Ион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
09.11.1934

Дочь: Шакина Нина Романовна

Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1935

Дочь: Шакина Александра Романовна

Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
20.12.1936

Сын: Шакин Иван Романович

Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
26.10.1947

Дочь: Шакина Валентина Романовна

Отец ребёнка: Шакин Роман Михайлович

Смерть
18.08.1994

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