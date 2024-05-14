Шакина Валентина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1947
Дата смерти26.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1947
Отец: Шакин Роман Михайлович
Мать: Гречина София Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чухрей Антон
Рождение ребёнка
24.07.1970
Дочь: Чухрей Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Чухрей Антон
Рождение ребёнка
20.04.1974
Отец ребёнка: Чухрей Антон
Смерть
26.08.1988