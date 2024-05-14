Шакина Валентина Романовна 26.10.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шакина Валентина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1947

Дата смерти

26.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1947

Отец: Шакин Роман Михайлович

Мать: Гречина София Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухрей Антон

Рождение ребёнка
24.07.1970

Дочь: Чухрей Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Чухрей Антон

Рождение ребёнка
20.04.1974

Сын: Чухрей Олег Антонович

Отец ребёнка: Чухрей Антон

Смерть
26.08.1988

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