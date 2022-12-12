Коваль Харитон Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Харитон Фомин

Коваль Харитон Фомин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Губская Ксения Харитонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1784

Отец: Коваль Фома Герасимов

Мать: Коваль Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коваль Андрей Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close