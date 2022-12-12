Коваль Харитон Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Губская Ксения Харитонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1784
Отец: Коваль Фома Герасимов
Мать: Коваль Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно