Коваль Фома Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Фома Герасимов

Коваль Фома Герасимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

07.12.1800

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Коваль Герасим Антонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Коваль Харитон Фомин

Мать ребёнка: Коваль Ульяна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Ульяна Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
07.12.1800
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close