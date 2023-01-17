Коваль Фома Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти07.12.1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Коваль Герасим Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коваль Харитон Фомин
Мать ребёнка: Коваль Ульяна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Ульяна Никифорова
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
07.12.1800