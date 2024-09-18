Елдин Илья Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елдин Степан Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: Елдина Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Елдина (Кокуркина) Александра Семенова
Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно