Елдин Илья Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елдин Илья Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елдин Степан Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елдина (Кокуркина) Александра Семенова

Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: Елдина Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Елдина (Кокуркина) Александра Семенова

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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