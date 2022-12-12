Смирнова (Иванова) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Иванова) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Пестери, Сивинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.09.1912

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1912

Отец: Иванов Иван Петрович

Мать: Иванова Надежда Семеновна

Пестери, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1935

Дочь: Мокрушина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Смирнов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1938

Дочь: Нарикова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Смерть
1996
Керчь, Керчь, Республика Крым
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