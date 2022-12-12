Смирнова (Иванова) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1912
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1912
Отец: Иванов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1935
Дочь: Мокрушина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Смирнов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
06.07.1938
Дочь: Нарикова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Смерть
1996
Керчь, Керчь, Республика Крым