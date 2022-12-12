Мокрушина (Смирнова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокрушина (Смирнова) Валентина Васильевна

Мокрушина (Смирнова) Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1935

Отец: Смирнов Василий Александрович

Мать: Смирнова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1957

Дочь: Рябинкина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мокрушин Николай Николаевич

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.09.1959

Дочь: Усатова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мокрушин Николай Николаевич

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Мокрушин Николай Николаевич

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрушин Николай Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close