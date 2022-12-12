Мокрушина (Смирнова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1935
Рождение ребёнка
10.09.1957
Дочь: Рябинкина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мокрушин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1959
Дочь: Усатова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мокрушин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Мокрушин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно