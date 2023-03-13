Курбатова Стефанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Стефанида Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Курбатова Ирина Егорова

Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ

Рождение ребёнка
1770

Сын: Курбатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Курбатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Курбатовъ Петръ

Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатовъ Егоръ

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