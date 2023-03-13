Курбатова Стефанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Курбатова Ирина Егорова
Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Курбатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Курбатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Курбатовъ Петръ
Отец ребёнка: Курбатовъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбатовъ Егоръ