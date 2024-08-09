Акила Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1709 по 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1714
Отец: Игнатий Пахомович
Мать: Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Акиловна
Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Домна Акиловна
Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Михаил Акилович
Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Кирила Акилович
Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна
Смерть
Неизвестно