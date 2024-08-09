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Акила Игнатьевич

Место рождения

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

С 1709 по 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1714

Отец: Игнатий Пахомович

Мать: Анастасия Стефановна

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Акиловна

Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Домна Акиловна

Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Михаил Акилович

Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Кирила Акилович

Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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