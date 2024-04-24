Домна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Перфилов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Перфилов

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена Андреева

Отец ребёнка: Андрей Перфилов

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агрофена Андреева

Отец ребёнка: Андрей Перфилов

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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