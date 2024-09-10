Голубева Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1918
Отец ребёнка: Голубев Ефрем Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Голубева Агафья Ефремовна
Отец ребёнка: Голубев Ефрем Тимофеевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Голубев Ефрем Тимофеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Голубева Матрёна Ефремовна
Отец ребёнка: Голубев Ефрем Тимофеевич
Смерть
Неизвестно