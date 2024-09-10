Голубев Ефрем Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1918
Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Голубева Агафья Ефремовна
Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Голубева Матрёна Ефремовна
Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно