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Голубев Ефрем Тимофеевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Наталья Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Голубев Андрей Ефремович

Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Голубева Агафья Ефремовна

Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Голубев Иван Ефремович

Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Голубева Матрёна Ефремовна

Мать ребёнка: Голубева Наталья Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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