Горбштейн (Михайлова) Асна Хаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горбштейн Григорий
Отец ребёнка: Горбштейн Соломон
Бакинская губ. (Аз.ССР), г. Баку
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Горбштейн Дина Соломоновна
Отец ребёнка: Горбштейн Соломон
Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
09.01.1922
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Горбштейн Соломон
Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбштейн ?
Отец ребёнка: Горбштейн Соломон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбштейн Давид
Отец ребёнка: Горбштейн Соломон