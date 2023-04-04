Горбштейн (Михайлова) Асна Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбштейн (Михайлова) Асна Хаимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Горбштейн Григорий

Отец ребёнка: Горбштейн Соломон

Бакинская губ. (Аз.ССР), г. Баку
Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Горбштейн Дина Соломоновна

Отец ребёнка: Горбштейн Соломон

Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
09.01.1922

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Горбштейн Соломон

Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбштейн ?

Отец ребёнка: Горбштейн Соломон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбштейн Давид

Отец ребёнка: Горбштейн Соломон

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